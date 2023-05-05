ВКС России уничтожили пункт дислокации иностранных наемников в Черниговской области

Российская авиация нанесла удар по военной инфраструктуре украинских войск в Черниговской области. В результате уничтожен пункт дислокации иностранных инструкторов, сообщил РИА Новости начальник пресс-центра группировки «Запад» Сергей Зыбинский.
Российская авиация нанесла удар по военной инфраструктуре украинских войск в Черниговской области. В результате уничтожен пункт дислокации иностранных инструкторов, сообщил РИА Новости начальник пресс-центра группировки «Запад» Сергей Зыбинский.
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