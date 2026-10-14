Внук Аллы Пугачевой, 28-летний Дени Байсаров, представил в Москве свою дебютную художественную экспозицию «Иные», но в списке приглашенных на вернисаж не оказалось его крестного отца — Филиппа Киркорова.
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