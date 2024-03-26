Москалькова заявила о неприемлемости пыток в отношении задержанных

Валерий Бирюков

Что-то это сильно смахивает не на милосердие к нелюдям, а не благосклонное к ним отношение, если не сказать - попустительство. И после таких заявлений Москалькова - Упал... намоченная по правам человека? Где она людей-то увидела? Пора, пора к окулисту, а лучше - на кухню.