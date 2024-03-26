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Аргументы недели

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Москалькова заявила о неприемлемости пыток в отношении задержанных

Москалькова заявила о неприемлемости пыток в отношении задержанных

Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации Татьяна Москалькова заявила о неприемлемости пыток в отношении задержанных.

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Комментарии
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СХ
Сергей Храмов
Пора Москалькову на свежий воздух из хорошего кабинета , сасиделась давно и оторвалась от реяльнрй жизни... РВСН
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18 час.
Андрей Матвеев
Еще одна раздатчица печенюшек?
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18 час.
Валерий Бирюков
Что-то это сильно смахивает не на милосердие к нелюдям, а не благосклонное к ним отношение, если не сказать - попустительство. И после таких заявлений Москалькова - Упал... намоченная по правам человека? Где она людей-то увидела? Пора, пора к окулисту, а лучше - на кухню.
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17 час.

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