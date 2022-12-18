Горе побеждённым

О легкомысленности украинских граждан и удивительной замутненности их сознания уже ходят легенды. Таким же легкомыслием страдает и украинское псевдоэкспертное сообщество, да и нынешняя политическая верхушка тоже, что, в общем-то, неудивительно.
О легкомысленности украинских граждан и удивительной замутненности их сознания уже ходят легенды. Таким же легкомыслием страдает и украинское псевдоэкспертное сообщество, да и нынешняя политическая верхушка тоже, что, в общем-то, неудивительно.
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