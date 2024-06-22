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«Ниноша голову открутит»: Асмус подогрела слухи о романе с Виторганом

«Ниноша голову открутит»: Асмус подогрела слухи о романе с Виторганом

Бывшая супруга Гарика Харламова, Кристина Асмус, томилась в одиночестве. Уже после расставания с бывшим мужем звезда сериала «Текст» сначала закрутила роман с коллегой по цеху, актером Романом Евдокимовым, а еще спустя время вновь подогрела слухи о порочной связи с артистом! Да еще и с кем — бывшим мужем Ксении Собчак и наследником звездной династии, актером Максимом Виторганом.

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