Нигерия: есть опасения, что 10 человек погибли после того, как лодка перевернулась во время столкновения между членами общины и вооруженными сотрудниками частной службы безопасности из-за разлива нефти на объекте Oil Mining Lease (OML-55) в Куле, район местного самоуправления Акуку-Тору (LGA), штат Риверс, 20 октября.
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