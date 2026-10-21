Нигерия: есть опасения, что 10 человек погибли после того, как лодка перевернулась во время столкновения между членами общины и вооруженными сотрудниками частной службы безопасности из-за разлива нефти на объекте Oil Mining Lease (OML-55) в Куле, район местного самоуправления Акуку-Тору (LGA), штат Риверс, 20 октября.