Kingdom Come Deliverance II Gold Ed. [ВСЕ DLC] STEAM https://irongames.ru/key/4919964 – Вы покупаете общий а...

Kingdom Come Deliverance II Gold Ed. [ВСЕ DLC] STEAMhttps://irongames.ru/key/4919964 – Вы покупаете общий аккаунт Steam Аккаунт для игры в офлайне! Отличный выбор, чтобы пройти одиночную игру со своим личным прогрессом, с последними обновлениями! У нас всегда есть активации (без очереди) Описание Kingdom Come: Deliverance II – Gold Edition:Захватывающий сюжетный ролевой экшен с богатым открытым миром, действие которого разворачивается в Европе XV века.