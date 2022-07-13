Сводка событий в Сирии и на Ближнем Востоке за 11-12 июля 2022 г. Сводка новостей прошедших суток о ключевых событиях в странах Ближнего Востока и Северной Африки: Сирии, Израиле, Турции, Иране, Ираке, Йемене, Египте и Саудовской Аравии.