Сводка событий в Сирии и на Ближнем Востоке за 11-12 июля 2022 г. Сводка новостей прошедших суток о ключевых событиях в странах Ближнего Востока и Северной Африки: Сирии, Израиле, Турции, Иране, Ираке, Йемене, Египте и Саудовской Аравии.
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