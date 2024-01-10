Каковы финансовые перспективы разных знаков на неделе с 15 по 21 января 2024 года согласно гороскопу Алёна ЮрьеваНовая неделя приближается, и вместе с ней приходит возможность заглянуть в будущее финансовых перспектив каждого знака зодиака.