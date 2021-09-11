Инвалиды Приморья посоревнуются в массаже, веб-дизайне, кулинарии и других профессиях

С 28 по 30 сентября в Уссурийске пройдет шестой региональный чемпионат Приморского края по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья "Абилимпикс-2021".
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