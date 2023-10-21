Соловьёв уволил Сатановского после его оскорблений в адрес Захаровой

Сергей Туренко

Самое простое навешивать ярлыки не разобравшись. Так же можно навешать много чего и на комментаторов данной статьи. А то, что Сатановский нехороший человек, который раскрылся когда его нацию затронуло, это уже не в первый раз. За оскорбление нужно отвечать и совершенно правильное решение - убрать его с канала. Так же нужно убирать с каналов и тех, которые безосновательно оскорбляют россиян. Есть законные способы борьбы- судебные, вот там и нужно доказывать с учетом фактуры, а не голословно.