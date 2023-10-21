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Соловьёв уволил Сатановского после его оскорблений в адрес Захаровой

Соловьёв уволил Сатановского после его оскорблений в адрес Захаровой

Журналист больше не будет сотрудничать с политологом.Pr Scr vk.com/solovievlive--> Политолог Евгений Сатановский уволен с канала «Соловьёв LIVE» за оскорбительные высказывания об официальном представителе МИД Марии Захаровой.

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Комментарии
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Сергей Туренко
Самое простое навешивать ярлыки не разобравшись. Так же можно навешать много чего и на комментаторов данной статьи. А то, что Сатановский нехороший человек, который раскрылся когда его нацию затронуло, это уже не в первый раз. За оскорбление нужно отвечать и совершенно правильное решение - убрать его с канала. Так же нужно убирать с каналов и тех, которые безосновательно оскорбляют россиян. Есть законные способы борьбы- судебные, вот там и нужно доказывать с учетом фактуры, а не голословно.
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13 час.
Николай Николаевич
Поссорились три еврея....
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11 час.
ГМ
Георгий Михалев
Армагедоныч молодец!!! Правду матку рубит и ему все похрену. А соловей обосрался, что шарагу закроют, как потом содержать дом в Испании. Понятно, своя шкура дороже.
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