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Военное обозрение

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На федеральной трассе М-9 в Тверской области восстановлено движение после его остановки из-за атак вражеских БПЛА

На федеральной трассе М-9 в Тверской области восстановлено движение после его остановки из-за атак вражеских БПЛА

По данным Минобороны РФ, в течение минувшей ночи дежурными силами ПВО ВС РФ перехвачены и уничтожены 101 украинский БПЛА.

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