Axiom Space на МКС: частный бизнес протоптал дорожку в космос

18 января началась коммерческая миссия четырёх астронавтов на Международной космической станции. В отличие от прежних запусков, среди членов экипажа нет космических туристов, отчасти покрывающих затраты на полёт.
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