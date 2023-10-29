Новости, событи...
ГлавнаяГеополитикаВ РоссииСтёбБывший СССРЭкономика и финансы
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Новости, события, факты

146 860 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Игорь Кузнецов
    Именно так. ЯО это оружие "Судного дня", но не для использования в региональных военных конфликтах. Хотя "ястребы" из...Почему у мусульма...
  • Natalija Osminina
    Вы не видите будущего от слова совсем. А мир меняется. И меняется кардинально. Как надоело читать посты слепцов.«Это – позор»: ст...
  • Игорь Кузнецов
    В этом Вы правы, розни остаются в стороне, но не пропадают окончательно. Сейчас опасная ситуация - если пойдёт битва ...Почему у мусульма...

"Им обоим наплевать на идеологию": Псевдопатриот Сатановский и либерал Лиза Лазерсон оказались одного поля ягоды

"Им обоим наплевать на идеологию": Псевдопатриот Сатановский и либерал Лиза Лазерсон оказались одного поля ягоды

Интересная жизнь с Vera Star На фоне событий развернувшихся после оскорбительных высказываний политолога Евгения Сатановского в адрес представителей российского МИД, как-то остался незамеченным другой, не менее грандиозный скандал с участием бывшего пресс-секретаря министра культуры, представительницы либерального лагеря, журналистки Лизы Лазерсон.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Николай Агащас
Это про шпионок с &quot;крепким телом&quot;
Ответить
19 час.
Александр Ляшенко
Вячеслав Новиков,он сам замарался,и неоднократно,но всех гипнотизировала им же выдуманная должность&quot;спец по Востоку&quot;. за свой трёп он никак не отвечал.но монетизировал на нашем и других ТВ свои&quot;экспертные оценки&quot;, половине которым,грош цена в базарный день.Сейчас все будут внимательнее,критичнее к его словам  относится,хотя надо было это делать раньше,но на то он и еврей,позаботился о своём имидже и он на него долго ещё  работал бы,не случись нападения ХАМАСа на Израиль,тут то нервы Сатановского подвели.
Ответить
15 час.
ИЖ
Ирина Жигалина
Госпожа Лазерсон-это не ваше горе,вас не коснулось это.Потому вы так циничны.Вот уж поистине кто на чём зарабатывает.
Ответить
6 час.

Картина дня

наверх