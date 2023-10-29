"Им обоим наплевать на идеологию": Псевдопатриот Сатановский и либерал Лиза Лазерсон оказались одного поля ягоды

Александр Ляшенко

Вячеслав Новиков,он сам замарался,и неоднократно,но всех гипнотизировала им же выдуманная должность"спец по Востоку". за свой трёп он никак не отвечал.но монетизировал на нашем и других ТВ свои"экспертные оценки", половине которым,грош цена в базарный день.Сейчас все будут внимательнее,критичнее к его словам относится,хотя надо было это делать раньше,но на то он и еврей,позаботился о своём имидже и он на него долго ещё работал бы,не случись нападения ХАМАСа на Израиль,тут то нервы Сатановского подвели.