Интересная жизнь с Vera Star На фоне событий развернувшихся после оскорбительных высказываний политолога Евгения Сатановского в адрес представителей российского МИД, как-то остался незамеченным другой, не менее грандиозный скандал с участием бывшего пресс-секретаря министра культуры, представительницы либерального лагеря, журналистки Лизы Лазерсон.
"Им обоим наплевать на идеологию": Псевдопатриот Сатановский и либерал Лиза Лазерсон оказались одного поля ягоды
Комментарии
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Николай Агащас
Это про шпионок с "крепким телом"
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19 час.
Александр Ляшенко
Вячеслав Новиков,он сам замарался,и неоднократно,но всех гипнотизировала им же выдуманная должность"спец по Востоку". за свой трёп он никак не отвечал.но монетизировал на нашем и других ТВ свои"экспертные оценки", половине которым,грош цена в базарный день.Сейчас все будут внимательнее,критичнее к его словам относится,хотя надо было это делать раньше,но на то он и еврей,позаботился о своём имидже и он на него долго ещё работал бы,не случись нападения ХАМАСа на Израиль,тут то нервы Сатановского подвели.
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15 час.
ИЖ
Ирина Жигалина
Госпожа Лазерсон-это не ваше горе,вас не коснулось это.Потому вы так циничны.Вот уж поистине кто на чём зарабатывает.
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6 час.
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