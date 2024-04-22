Уголовное дело возбуждено после избиения группы подростков в Башкирии

СК РФ Председатель Следственного комитета (СК) России Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе расследования уголовного дела, возбужденного после избиения группы подростков в Башкирии, сообщила пресс-служба ведомства 22 апреля.
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