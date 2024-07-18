На Смоленщине обновили 700 дворов и общественных территорий

В России проект благоустройства прошел на более чем 66 тысячах локаций Представители министерства архитектуры и строительства Смоленской области сообщили о том, что с 2019 года в регионе были обновлены 700 общественных территорий.
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