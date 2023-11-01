Театр абсурда
Россия и мирПолитика и общество
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Театр абсурда

8 512 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Лидия
    Всё, связанное с Кореей очень одобряю и поддерживаю, работал у нас в отделе кореец с Сахалина, более трудолюбивых и о...Миллионный снаряд...
  • Россиянин
    Научите их думать! А вы не научили. Значит вы плохо знаете Коран. А там написано про то, что нужно семь раз отмерить,..."Если не понять, ...
  • Виктор Наборщиков
    Уважаемая Алла, так Вы согласны что по характеристике этой старой карги мы с Вами рабы, которые по её мнению должны о...Гражданка Пугачев...

Соловьев все же разругался с Кедми из-за Израиля. Вдрызг. Молодец Соловьев

Соловьев все же разругался с Кедми из-за Израиля. Вдрызг. Молодец Соловьев

Никаких предисловий. Только прямая речь. Жесточайший спор ведущего Владимира Соловьева (по национальности еврея, что важно для данного контекста) и его друга, израильского эксперта, в прошлом работника израильских спецслужб Якова Кедми.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх