Советник Кобяков: СМП невозможно преодолеть без российской навигации даже летом

Советник президента России, ответственный секретарь Организационного комитета форума Антон Кобяков в преддверии Восточного экономического форума (ВЭФ) рассказал ТАСС, что прохождение Северного морского пути (СМП) невозможно без России.
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