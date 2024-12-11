В МВД рассказали о росте смертельных ДТП в половине регионов России

В половине регионов России увеличилось число дорожных аварий со смертельным исходом. Об этом на круглом столе в Совете Федерации рассказал замачальника главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД Олег Понарьин.
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