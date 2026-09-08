История и археология: Гора света, которая не хотела сиять: как королева Виктория лично перекроила громадный «Кохинур», получив небольшой бриллиант

Природа создаёт алмазы в несовершенном виде. В глубине земли, под чудовищным давлением и жаром, рождается углерод, но до настоящего бриллианта ему ещё далеко — нужны руки мастера, который собственноручно снимет лишнее, вскроет камень по грани и выпустит наружу тот самый свет, ради которого люди веками проливали кровь.