Когда 9 Мая стал выходным днем в СССР: интересные особенности Дня Победы Анна ФедороваУстановление даты празднования Дня Победы произошло в 1945 году посредством Указа Президиума Верховного Совета СССР, датированного 8 мая.
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