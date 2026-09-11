Под Волгоградом задержали двух мужчин за осквернение братской могилы

В Волгоградской области сотрудники правоохранительных органов задержали двух граждан, которых подозревают в осквернении воинского захоронения, расположенного в Городищенском районе.
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