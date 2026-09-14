Страна и люди
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Страна и люди

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Вместо «ценных» иностранных специалистов — 800 тысяч нарушителей: кого мы на самом деле периодически впускаем в Россию

Вместо «ценных» иностранных специалистов — 800 тысяч нарушителей: кого мы на самом деле периодически впускаем в Россию

Недавние цифры, озвученные руководством миграционной службы МВД, заставляют взглянуть на ситуацию с пребыванием иностранцев в нашей стране без привычных толерантных иллюзий.

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