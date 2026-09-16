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О СУО американских тяжёлых кораблей вообще и крейсеров типа «Де Мойн» в частности

О СУО американских тяжёлых кораблей вообще и крейсеров типа «Де Мойн» в частности

Чуть-чуть теорииЗадача морской системы управления огнем (СУО) сводится к тому, чтобы установить нужные прицел и целик на орудия и произвести выстрел в нужное время.

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