О СУО американских тяжёлых кораблей вообще и крейсеров типа «Де Мойн» в частности

Чуть-чуть теорииЗадача морской системы управления огнем (СУО) сводится к тому, чтобы установить нужные прицел и целик на орудия и произвести выстрел в нужное время.
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