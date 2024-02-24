«Путь: С Амура Я»: хабаровчане поделились своим творчеством с владивостокцами

Крепнут творческие связи между Приморским краем и другими регионами Дальнего Востока. Выставочные площадки знакомят жителей края с художниками из Амурской области, Республики Саха (Якутия), Хабаровского края… 23 февраля в залах ЦСИ «Артэтаж» состоялось открытие сразу двух выставок авторов из Хабаровска, сообщает PRIMPRESS.
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