Байден назвал Трампа «реальной угрозой США»

Президент США Джо Байден выразил мнение, что его предшественник, республиканец Дональд Трамп, представляет собой реальную угрозу для безопасности страны и не проявляет уважения к институтам американской демократии.
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