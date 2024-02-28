Хороший артист, но плохой губернатор: чем запомнился Михаил Евдокимов

В апреле 2004 года на выборах губернатора Алтайского края победил юморист Михаил Евдокимов. Он занял этот пост с твёрдым намерением решить региональные проблемы, которые копились на протяжении многих лет.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии