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FiNE NEWS

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Один двигатель взорвался, три отключились: SpaceX рассказала, что произошло с ракетой Starship во время восьмого испытательного полета

Один двигатель взорвался, три отключились: SpaceX рассказала, что произошло с ракетой Starship во время восьмого испытательного полета

Вчера SpaceX официально анонсировала девятый испытательный полет ракеты Starship, опубликовала ссылку на трансляцию и рассказала, как будут проходить испытания.

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