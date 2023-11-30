Эксперт объяснил, как ФНС будет наказывать блогеров

Выяснилось, что в регионе сейчас не идут налоговые проверки медийных личностей. Однако в краевом УФНС подтвердили – тема актуальна, а потому специалисты мониторят открытые источники Российская налоговая служба объяснила причины проверок блогеров.
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