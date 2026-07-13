В Дзержинске прошла встреча легенд отечественного футбола с болельщиками

В рамках фестиваля «СИБУР. Фестиваль футбола», который Российский футбольный союз проводит в Дзержинске при поддержке администрации Дзержинска, прошла встреча легенд отечественного футбола с болельщиками, на который футболисты и поклонники игры поговорили в том числе и о семейных ценностях.