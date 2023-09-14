Сервисмен Клэбо рассказал, что одну из лучших пар лыж Йоханнеса испортили перед «разделкой» на ЧМ-2023

Фруде Педерсен отвечал за подготовку лыж пятикратного олимпийского чемпиона с 2017 по 2023 год. Смазчик рассказал, что одна из лучших пар лыж Клэбо пропала за несколько дней до коньковой «разделки» на 15 км, где норвежец занял 4-е место.