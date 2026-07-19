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При продолжении ударов ВС РФ Киев будет трудно защитить – Омельченко

При продолжении ударов ВС РФ Киев будет трудно защитить – Омельченко

Директор энергетических программ украинского центра Разумкова Владимир Омельченко заявил, что если интенсивные удары Вооруженных сил России по военным объектам в Киеве продолжатся, то город будет трудно защитить.

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Комментарии
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Олег Карпов
Хаха, он собрался дожить до зимы
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2 м.