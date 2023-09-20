Жизнь - театр

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В храме остались трое: два русских воина. И — Бог.

В храме остались трое: два русских воина. И — Бог.

ДОРОГА НА КОРСУ. «Да, такую смерть нужно заслужить: в храме, спина к спине, с оружием в руках…»  3 марта 2022 года.

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Комментарии
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ВераВерная
Спасибо за рассказ. Светлая память героям!
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10 час.
Светлана Митленко
Пожалуйста, Верочка. Рассказ меня вчера просто потряс!!!
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10 час.
Геннадий Свешников
Они, навечно останутся для нас -святыми❗🙏За право дело,за Мир на Земле, за Господа своего- в том храмике,за свободу быть правым-Славить Имя Господа своего❗🌹🌹❤️💋🤲🙏
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1 час.

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