Профилактику онкологических заболеваний предлагают популяризировать

Для напоминания россиянам о диспансеризации нужна соответствующая социальная реклама. Об этом заявил председатель Комитета Госдумы по охране здоровья Бадма Башанкаев в пресс-центре «Парламентской газеты» 15 декабря.
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