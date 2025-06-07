Захарова призвала «биться за правду» на международной сессии по фактчекингу

Официальный представитель МИД России Мария Захарова призвала к активной борьбе с дезинформацией и поиску истины на международной сессии «Ответственный фактчекинг в эпоху постправды», которая прошла в рамках Глобального цифрового форума, организованного международной Ассоциацией по фактчекингу GFCN.
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