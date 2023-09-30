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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Громова о допуске паралимпийцев к Играм: «Уверена, что у меня ни один человек никаких деклараций подписывать не будет»

Громова –  старший тренер паралимпийской сборной России по лыжным гонкам и биатлону. «Если говорить конкретно о нейтральном статусе, то давайте вспомним, как мы участвовали в последних Паралимпиадах.

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