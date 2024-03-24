В Нижнем Новгороде прошел первый фестиваль «Большая перемена» для новичков

28 марта в России отмечается День больших перемен. Этот неофициальный праздник родился 5 лет назад, когда стартовал первый сезон Всероссийского конкурса для школьников «Большая перемена»! И вот, 28 марта 2024 года в Москве, на ВДНХ, на форуме «Россия» состоится открытие уже 5 сезона самого масштабного и любимого конкурса.