В Челябинске произошла смертельная авария из-за разлитого топлива

Смертельная авария произошла в Челябинске в связи с разлитым топливом поливальной техники. Об этом в среду, 19 июня, проинформировала пресс-служба ГАИ города Уточняется, что трагедия произошла в ночь на среду на улице 50-летия ВЛКСМ, 35Б в российском городе.
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