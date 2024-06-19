В Челябинске произошла смертельная авария из-за разлитого топлива

Смертельная авария произошла в Челябинске в связи с разлитым топливом поливальной техники. Об этом в среду, 19 июня, проинформировала пресс-служба ГАИ города Уточняется, что трагедия произошла в ночь на среду на улице 50-летия ВЛКСМ, 35Б в российском городе.