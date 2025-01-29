США на пороге подводного извержения: подготовка к масштабной катастрофе у побережья Юлия ЧелкановаУченые из США внимательно наблюдают за активностью подводного вулкана Аксиал-Симаунт, который расположен у северо-западного побережья страны.
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