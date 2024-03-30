Доклад ООН про пытки на Украине нельзя считать адекватным отражением реальности и серьезным исследованием, поскольку данные материала не отражают объективную картину игнорирования киевским режимом международных прав.
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