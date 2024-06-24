Боррель анонсировал закупку вооружений для Украины за российские деньги в обход вето Венгрии

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель в интервью британскому изданию Financial Times сообщил, что Евросоюз разработал механизм, который позволит обойти вето Венгрии на закупки вооружений для Киева за счет доходов от замороженных активов РФ.
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