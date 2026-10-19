Проект Университета сервиса «Арт-туризм: маршруты памяти» вошел в число 72 финалистов Всероссийской премии «Больше, чем путешествие» из 17 тысяч заявок и представлен в номинации «Больше, чем экскурсия».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- GS "Нас надули?": Но...
- "Нас надули?": Но...
- "Нас надули?": Но...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым