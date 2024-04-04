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Режиссер Бонелло рассказал о работе актрисы Леа Сейду над «Предчувствием»

Режиссер Бонелло рассказал о работе актрисы Леа Сейду над «Предчувствием»

За десять лет, которые прошли с момента премьеры фильма Бертрана Бонелло «Сен-Лоран. Стиль — это я», актриса Леа Сейду совершенно не изменилась, утверждает один из самых авторитетных французских режиссеров современности.

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