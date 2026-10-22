Переговоры Путина и Уиткоффа состоялись 21 октября в Константиновском дворце в Санкт-Петербурге Спецпосланник президента США Стив Уиткофф использовал рукописные заметки во время переговоров с президентом России Владимиром Путиным в Санкт-Петербурге.