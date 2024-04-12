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В России оценили условия Шольца для переговоров с Путиным

В России оценили условия Шольца для переговоров с Путиным

Пушков: условия Шольца для переговоров с Путиным не вписываются в реальность Член Совета Федерации Алексей Пушков в Telegram-канале оценил условия, при которых состоятся переговоры канцлера Германии Олафа Шольца и президента России Владимира Путина.

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