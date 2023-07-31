Театр абсурда

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Запад стимулирует сепаратизм в Карелии и пытается сформировать нацбатальон «Карелия»

Запад стимулирует сепаратизм в Карелии и пытается сформировать нацбатальон «Карелия»

Секретарь Совета Безопасности России генерал армии Николай Патрушев провёл в Петрозаводске совещание по актуальным вопросам нацбезопасности.

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