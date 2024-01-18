"Знатный рубака Наполеон"

Посмотрел "Наполеона" Ридлли Скотта.На деле оказался очень слабый во всех отношениях фильм.1. Сюжет представляет собой беглую пробежку по некоторым фактам из биографии Наполеона из Википедии, часть из которых еще и сознательно (в чем автор самолично признавался) переврали в "художественных целях".
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