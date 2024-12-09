До трети всех видов на Земле исчезнут к 2100 году

Биологи Университета Коннектикута представили доказательства того, что до трети всех современных видов могут исчезнуть к 2100 году, если не будут приняты меры по замедлению или остановке выбросов парниковых газов.
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