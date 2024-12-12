Вместе мы сила 💪 Друзья, на ул.Рабочей 72а (2х этажное здание, где автошкола) открыта "мастерская сети".
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Вместе мы сила 💪 Друзья, на ул.Рабочей 72а (2х этажное здание, где автошкола) открыта "мастерская сети".