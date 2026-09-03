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FIA объявила погодное предупреждение на Гран При Италии

Autodromo Nazionale Monza FIA активировала протокол Heat Hazard (опасность жары) на Гран При Италии в Монце.

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